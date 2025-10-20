Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским уступку территорий Донбасса

Узнать больше по теме

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США

Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.