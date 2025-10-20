Жителей Ямала в начале недели ждут морозы и сильный ветер

На территории ЯНАО 19 и 20 октября по ночам столбики термометров будут опускаться до −11 градусов, а ветер к середине недели усилится до 13 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
