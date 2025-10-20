Турция ждет прогресса по Украине после встречи Трампа и Путина в Венгрии

Турция рассчитывает на прогресс в урегулировании украинского конфликта после запланированной встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште. Об этом сообщает дипломатический источник в Турции. По информации агентства, турецкая сторона внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины.