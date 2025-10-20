Главред Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения из-под ареста

Игорь Картавых, глава редакции Sputnik Азербайджан, в воскресенье, 19 октября, сообщил о своем прибытии в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.
— Чувствую себя нормально, рад возвращению домой, — заявил он коллегам, которые встречали его по прибытии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отлете Картавых, передает РИА Новости.
Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых 10 октября был освобожден из-под ареста и отправлен под домашний арест. Российские власти взамен выпустили из-под стражи бывшего директора Театра сатиры гражданина Азербайджана Мамедали Агаева.
До этого генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес агентства Sputnik являются необоснованными. По его словам, они не подкреплены никакими доказательствами.
В конце июня Азербайджан начал отменять культурные мероприятия, связанные с Россией. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».