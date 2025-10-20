Мэр Хабаровска вручил медали «Отец солдата» родителям героев СВО

В Хабаровске прошла торжественная церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата». В мероприятии приняли участие мэр города Сергей Кравчук и председатель правления движения «Отцы России» Андрей Коченов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Медаль «Отец солдата» — это символ народной благодарности родителям, воспитавшим защитников страны. Награды получили 10 мужчин, чьи сыновья проявили мужество и самоотверженность в зоне специальной военной операции. Почти все из них ушли добровольцами.
«Воспитать сыновей только словами невозможно. Настоящих героев можно воспитать только собственным примером. Мы преклоняемся перед родителями и семьями тех, кто стоит на защите свободы и независимости нашей Родины», — сказал мэр Сергей Кравчук.
Андрей Коченов рассказал, что эта медаль — не просто знак отличия. За ней стоит и родительский подвиг, и подвиг самих героев. В завершение церемонии он передал мэру города икону святого Дмитрия Донского — покровителя воинов. Реликвия будет храниться в Музее истории Хабаровска.
«Сегодня у нас есть возможность сказать спасибо папам, которые дарят детям любовь и воспитывают их настоящими гражданами России. Отцы — опора семьи», — сказал Сергей Кравчук.
Мероприятие прошло в рамках межрегионального Форума отцов, который по решению губернатора Дмитрия Демешина состоялся в Хабаровске. В нем приняли участие больше 170 представителей из 15 регионов России.