Мэр Хабаровска вручил медали «Отец солдата» родителям героев СВО

Андрей Коченов рассказал, что эта медаль — не просто знак отличия. За ней стоит и родительский подвиг, и подвиг самих героев. В завершение церемонии он передал мэру города икону святого Дмитрия Донского — покровителя воинов. Реликвия будет храниться в Музее истории Хабаровска.