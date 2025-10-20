На Камчатке за сутки зарегистрировали десять афтершоков

Сейсмологи на Камчатке зарегистрировали за минувшие сутки десять афтершоков (повторные подземные толчки), сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю.
«За сутки произошло десять афтершоков магнитудой до 5,0», — отметило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Ни один из них не ощущался в населённых пунктах края. Также на Камчатке продолжают фиксировать активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Приближаться к этим исполинам не рекомендуется.
Напомним, 15 октября вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту около 7,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился примерно на 80 км в северо-северо-восточном направлении.