На Камчатке за сутки зарегистрировали десять афтершоков

Максимальная магнитуда повторных подземных толчков в Камчатском крае составила 5,0.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи на Камчатке зарегистрировали за минувшие сутки десять афтершоков (повторные подземные толчки), сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю.

«За сутки произошло десять афтершоков магнитудой до 5,0», — отметило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Ни один из них не ощущался в населённых пунктах края. Также на Камчатке продолжают фиксировать активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Приближаться к этим исполинам не рекомендуется.

Напомним, 15 октября вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту около 7,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился примерно на 80 км в северо-северо-восточном направлении.

