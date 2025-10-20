На Камчатке за сутки зарегистрировали десять афтершоков

Ни один из них не ощущался в населённых пунктах края. Также на Камчатке продолжают фиксировать активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Приближаться к этим исполинам не рекомендуется.