Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура заставила убрать 7 тысяч кубометров мусора в Иркутской области

В Иркутской области обнаружили три большие свалки, которые появились там незаконно. Мусор свозили на земли, которые принадлежат посёлкам Алтарик, Кирилловская и Шалоты.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Общая площадь загрязнения составила около гектара, а объём скопившихся отходов — более семи тысяч кубометров. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«Вопреки требованиям закона органом местного самоуправления не принимались своевременные меры по недопущению загрязнения участков», — сказали в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку и подала в суд на местную администрацию. Представители надзорного органа потребовали, чтобы власти убрали мусор и привели территории в порядок.

Суд согласился с этим требованием. После этого администрация выделила более пяти миллионов рублей на работы по очистке. В результате все три свалки были полностью устранены.