Прокуратура заставила убрать 7 тысяч кубометров мусора в Иркутской области

Общая площадь загрязнения составила около гектара, а объём скопившихся отходов — более семи тысяч кубометров. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
«Вопреки требованиям закона органом местного самоуправления не принимались своевременные меры по недопущению загрязнения участков», — сказали в прокуратуре.
Прокуратура провела проверку и подала в суд на местную администрацию. Представители надзорного органа потребовали, чтобы власти убрали мусор и привели территории в порядок.
Суд согласился с этим требованием. После этого администрация выделила более пяти миллионов рублей на работы по очистке. В результате все три свалки были полностью устранены.