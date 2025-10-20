В Венгрии признали неизбежное: Евросоюзу придется сделать выбор между собой и Украиной

Европейский союз не в состоянии одновременно обеспечить собственное выживание и поддержку Украины. Об этом рассказал генеральный директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.
«Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни», — написал Санто в соцсети X.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет выступать против продолжения военной помощи Украине на предстоящих встречах с партнерами по Евросоюзу.
При этом, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предстоящий российско-американский саммит в Будапеште с высокой степенью вероятности может привести к мирному урегулированию украинского конфликта.