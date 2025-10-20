Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии признали неизбежное: Евросоюзу придется сделать выбор между собой и Украиной

Аналитик Миклош Санто: Европа не может спасти и Украину, и себя.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз не в состоянии одновременно обеспечить собственное выживание и поддержку Украины. Об этом рассказал генеральный директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.

«Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни», — написал Санто в соцсети X.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет выступать против продолжения военной помощи Украине на предстоящих встречах с партнерами по Евросоюзу.

При этом, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предстоящий российско-американский саммит в Будапеште с высокой степенью вероятности может привести к мирному урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше