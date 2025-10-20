В Новосибирске на неделе ожидается потепление до +7 градусов

К пятнице температура вновь пойдёт вверх. Днём ожидается до +5 градусов. Самым тёплым днём станет суббота — синоптики обещают до +7 градусов. Однако уже в ночь на воскресенье возможен мокрый снег. Утром осадки перейдут в дождь, а днём температура составит около +5 градусов.