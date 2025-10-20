Ричмонд
В Новосибирске на неделе ожидается потепление до +7 градусов

В регионе вернётся осеннее тепло.

Сейчас в Ричмонде: +17° 7 м/с 68% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: Om1 Новосибирск

Жители Новосибирска в ближайшие дни ощутят небольшое потепление. После морозных дней в город вернутся плюсовые температуры — столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник, 20 октября, утром зафиксировано около −2 градусов. Днём будет солнечно, воздух прогреется до +5 градусов. Во вторник, 21 октября, утром ожидается +1 градус, днём — до +6 градусов, небо затянет облаками.

В середине недели станет прохладнее: в среду утром прогнозируется около 0, днём — до +2 градусов. Аналогичная картина ожидается в четверг, 23 октября — утром небольшой минус, днём около +2.

К пятнице температура вновь пойдёт вверх. Днём ожидается до +5 градусов. Самым тёплым днём станет суббота — синоптики обещают до +7 градусов. Однако уже в ночь на воскресенье возможен мокрый снег. Утром осадки перейдут в дождь, а днём температура составит около +5 градусов.