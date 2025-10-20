На закрытии паркового сезона в Хабаровске развернули российский триколор

Краевой парк стал по-настоящему центром культурной жизни Хабаровска. За сезон 2025 года здесь прошли сотни мероприятий, в которых приняли участие тысячи горожан. Все они были посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 87-й годовщине образования Хабаровского края.