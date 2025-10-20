На закрытии паркового сезона в Хабаровске развернули российский триколор

В воскресенье, 19 октября, краевой парк им. Н. Н. Муравьева-Амурского закрыл очередной парковый сезон. На мероприятии побывал корреспондент информационного агентства «Хабаровский край сегодня».
Казалось, что сама погода благоволила хабаровчанам, подарив относительно погожий денек без дождя и снега. У сцены «Ракушка» в парке собралось немало жителей и гостей города, сюда пришли целыми семьями.
Краевой парк стал по-настоящему центром культурной жизни Хабаровска. За сезон 2025 года здесь прошли сотни мероприятий, в которых приняли участие тысячи горожан. Все они были посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 87-й годовщине образования Хабаровского края.
Закрытие паркового сезона получилось ярким и теплым. На сцене выступили различные творческие коллективы. Звучали национальные музыкальные инструменты, гостям праздника показали танцы народов Севера. На интерактивных площадках провели мастер-классы и викторины. Каждый желающий в палатках волонтерских организаций помощи бойцам СВО мог оставить пожелания защитникам Родины и оказать благотворительную помощь.
Здесь же на ярмарке можно было приобрести изделия ручной работы — вязаные игрушки, шапки и варежки, сумки, брелоки и обереги.
Главным событием мероприятия стало развертывание кадетами военно-патриотического отряда «Беркут» СОШ № 38 города Хабаровска российского флага. В парадной форме ребята растянули триколор размером 6×4,5 метра. Кстати, флаг собственноручно сделала хабаровчанка Татьяна Дяблова.
Парковый сезон официально закрыт. Вот-вот наступят холода, и он уже не будет столь же многолюдным. Но впереди — новый сезон и новые яркие события.