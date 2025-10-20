Ричмонд
В новосибирских школах планируют модернизировать уроки физкультуры

В школах Новосибирска могут появиться новые форматы уроков физкультуры — министерство просвещения поддержало идею включить в программу фиджитал-спорт и лыжные гонки.

Источник: Freepik

Минпросвещения России готовит корректировки в школьные модули по физической культуре. Новые дисциплины предложил включить министр спорта Михаил Дегтярёв, а проект вариативного модуля уже разрабатывает Всероссийская федерация фиджитал-спорта.

Фиджитал-спорт объединяет традиционные виды активности и цифровые технологии, сочетая физическую нагрузку с элементами киберспорта.

В Новосибирской области развитие нового направления уже набирает обороты — до конца 2025 года в Краснообске планируют открыть первый специализированный центр фиджитал-спорта.