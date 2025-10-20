В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Специалисты в рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда переместили в Уссурийский заповедник в Приморье еще одного самца, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».
В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из «Земли леопарда» в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Перед выпуском на них надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать перемещения. Ранее в октябре в заповедник перевезли молодых самца и самку в возрасте около 2,5 и 1,5 лет соответственно. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.
«Новый этап программы переселения дальневосточных леопардов успешно продолжается: специалисты перевезли уже третьего в этом сезоне дикого хищника в Уссурийский заповедник из национального парка “Земля леопарда”. Новым участником проекта стал самец под номером Leo 285M», — говорится в сообщении.
Это взрослый хищник в возрасте около пяти лет. После ветеринарного осмотра леопард был выпущен в дикую природу, чувствует он себя хорошо.
Перемещают кошек по «мягкой технологии», чтобы минимизировать стресс: животных помещают в специальные адаптационные вольеры, где они постепенно привыкают к новой среде, а затем самостоятельно покидают укрытие без вмешательства человека.
Наблюдение за переселенным леопардами ведется с помощью спутниковых ошейников и фотомониторинга.
Помимо переселенных леопардов в Уссурийском заповеднике также фиксируется самец по имени Казанова, который добрался в туда из нацпарка «Земля леопарда» на юге Приморья самостоятельно.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.