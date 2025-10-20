В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда

В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из «Земли леопарда» в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Перед выпуском на них надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать перемещения. Ранее в октябре в заповедник перевезли молодых самца и самку в возрасте около 2,5 и 1,5 лет соответственно. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.