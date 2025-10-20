Гепатит А выявили у четвероклассника в Новосибирске

Гепатит А — поражение печени, вызванное вирусом. Заболеть можно, в частности, употребляя загрязненную воду, продукты питания. Также вирус передаётся через грязные руки и различные предметы обихода. Вирус отличается высокой устойчивостью во внешней среде, а инкубационный период может достигать 50 дней. Заболевание часто протекает без выраженных симптомов, и диагностировать его можно только с помощью анализов.