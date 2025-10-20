Гепатит А выявили у четвероклассника в Новосибирске

Диагноз подтвердился у учащегося средней школы № 90, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Заболевший ребенок является выходцем из Средней Азии. На данный момент он госпитализирован. Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Все контактные лица должны сдать анализы. Решение о введении карантина в учебном заведении также принимает Роспотребнадзор.
Гепатит А — поражение печени, вызванное вирусом. Заболеть можно, в частности, употребляя загрязненную воду, продукты питания. Также вирус передаётся через грязные руки и различные предметы обихода. Вирус отличается высокой устойчивостью во внешней среде, а инкубационный период может достигать 50 дней. Заболевание часто протекает без выраженных симптомов, и диагностировать его можно только с помощью анализов.