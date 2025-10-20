Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гепатит А выявили у четвероклассника в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска у школьника выявили острое инфекционное заболевание — гепатит А.

Источник: Сиб.фм

Диагноз подтвердился у учащегося средней школы № 90, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Заболевший ребенок является выходцем из Средней Азии. На данный момент он госпитализирован. Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Все контактные лица должны сдать анализы. Решение о введении карантина в учебном заведении также принимает Роспотребнадзор.

Гепатит А — поражение печени, вызванное вирусом. Заболеть можно, в частности, употребляя загрязненную воду, продукты питания. Также вирус передаётся через грязные руки и различные предметы обихода. Вирус отличается высокой устойчивостью во внешней среде, а инкубационный период может достигать 50 дней. Заболевание часто протекает без выраженных симптомов, и диагностировать его можно только с помощью анализов.