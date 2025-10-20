Врач рассказал, как распознать опасные осложнения при простуде и гриппе

Грипп, ОРВИ и ковид могут вызвать опасные осложнения, в том числе на органы дыхания — бронхи и легкие. Важно вовремя заметить первые признаки осложнений и обратиться к врачу. Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор Андрей Малявин рассказал KP.RU, как это сделать.
— Если пошла вторая волна интоксикации. То есть вы уже как будто почти выздоровели, температура нормализовалась, а потом вдруг снова начинает лихорадить, ухудшается состояние, усиливается кашель и т. п, — отметил доктор Малявин.
По словам эксперта, усиление одышки или боли в области груди может свидетельствовать о серьезных осложнениях. Эти симптомы требуют внимательного отношения и, в случае их появления, важно незамедлительно пройти обследование.
Особое внимание стоит уделить анализу крови, отметил профессор. Важно исследовать уровень прокальцитонина, который помогает выявить острые воспаления. Это помогает точно определить необходимость применения антибиотиков и других препаратов.