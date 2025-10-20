В МВД раскрыли признаки мошенников на сайтах знакомств

Признаками мошенников на сайтах знакомств, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, являются отказ от личных встреч даже после длительного общения и чрезмерно идеализированные анкеты. Об этом сообщает ТАСС.
Она выделила главные сигналы опасности: «Настойчивые просьбы срочно прислать деньги или помочь, отказ от личных встреч при продолжительном общении, постоянные “уважительные” оправдания», — подчеркнула Волк.
Также она отметила, что слишком красивые и «идеальные» анкеты с отретушированными фото зачастую свидетельствуют о том, что собеседник — мошенник.
Напомним, ранее стало известно, что стандартной тактикой мошенников является имитация планов встречи с созданием «непредвиденных обстоятельств». Именно под этим предлогом аферисты выманивают у жертв деньги.
Ранее МВД информировало, что аферисты стали внедрять в Telegram схемы обмана с перегоном машин из-за рубежа.