В МВД раскрыли признаки мошенников на сайтах знакомств

МВД: Мошенников на сайтах знакомств можно распознать по отказу от личных встреч.

Источник: Комсомольская правда

Признаками мошенников на сайтах знакомств, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, являются отказ от личных встреч даже после длительного общения и чрезмерно идеализированные анкеты. Об этом сообщает ТАСС.

Она выделила главные сигналы опасности: «Настойчивые просьбы срочно прислать деньги или помочь, отказ от личных встреч при продолжительном общении, постоянные “уважительные” оправдания», — подчеркнула Волк.

Также она отметила, что слишком красивые и «идеальные» анкеты с отретушированными фото зачастую свидетельствуют о том, что собеседник — мошенник.

Напомним, ранее стало известно, что стандартной тактикой мошенников является имитация планов встречи с созданием «непредвиденных обстоятельств». Именно под этим предлогом аферисты выманивают у жертв деньги.

Ранее МВД информировало, что аферисты стали внедрять в Telegram схемы обмана с перегоном машин из-за рубежа.

