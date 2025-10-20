Новосибирский врач рассказал, чем опасно самолечение при гриппе

По словам Орлова, при первых симптомах многие спешат в аптеку за лекарствами, рекомендованными знакомыми или рекламой, однако такой подход ошибочен. Грипп серьёзное заболевание, которое может привести к осложнениям, особенно у пожилых, детей и людей с хроническими болезнями. Определить диагноз и подобрать лечение, подчеркнул врач, может только специалист.