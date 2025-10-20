Новосибирский врач рассказал, чем опасно самолечение при гриппе

Терапевт Юрий Орлов в недавнем интервью рассказал о рисках, связанных с неправильным лечением гриппа, и объяснил, почему неосторожные методы могут нанести вред здоровью. Об этом сообщает Сиб.фм.
По словам специалиста, самая частая ошибка пациентов — самолечение.
По словам Орлова, при первых симптомах многие спешат в аптеку за лекарствами, рекомендованными знакомыми или рекламой, однако такой подход ошибочен. Грипп серьёзное заболевание, которое может привести к осложнениям, особенно у пожилых, детей и людей с хроническими болезнями. Определить диагноз и подобрать лечение, подчеркнул врач, может только специалист.
Особое внимание терапевт уделил бесконтрольному приёму антибиотиков.
По словам врача, грипп вызывается вирусом, поэтому антибиотики против него неэффективны. Их бесконтрольный приём приводит к выработке устойчивости у бактерий, из-за чего в дальнейшем, когда препараты действительно понадобятся, они могут оказаться бесполезными.
Также Орлов предупредил об опасности чрезмерного увлечения народными средствами.
По словам врача, паровые ингаляции, банки и горчичники способны лишь временно облегчить состояние, но не воздействуют на сам вирус. Кроме того, такие методы противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к аллергии.
Врач рекомендует безопасные меры профилактики — вакцинацию, соблюдение гигиены, сбалансированное питание и полноценный сон.