В Хабаровске перекроют переезд на улице Салтыкова-Щедрина 20 октября

Сегодня, 20 октября, в Хабаровске временно изменится схема движения автобусов 17-го маршрута. Причина — дорожные работы на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации мэрии города, с 11:30 до 19:30 на участке по улице Салтыкова-Щедрина будет закрыт сквозной проезд для всех видов транспорта. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде.
Автобусы маршрута № 17 «Госбанк — Спиртзавод» будут курсировать только до переезда, не доезжая до конечной остановки. Жителям рекомендуется заранее планировать поездки и учитывать временные изменения в маршруте.