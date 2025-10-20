Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске перекроют переезд на улице Салтыкова-Щедрина 20 октября

Движение автобусов 17-го маршрута временно изменится из-за ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 октября, в Хабаровске временно изменится схема движения автобусов 17-го маршрута. Причина — дорожные работы на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации мэрии города, с 11:30 до 19:30 на участке по улице Салтыкова-Щедрина будет закрыт сквозной проезд для всех видов транспорта. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде.

Автобусы маршрута № 17 «Госбанк — Спиртзавод» будут курсировать только до переезда, не доезжая до конечной остановки. Жителям рекомендуется заранее планировать поездки и учитывать временные изменения в маршруте.