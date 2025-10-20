Хабаровчанке вернули деньги, украденные мошенниками с «криптобиржи»

В Хабаровске прокуратура помогла 49-летней горожанке вернуть деньги, украденные у нее мошенниками под видом инвестиций в покупку криптовалюты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В декабре прошлого года женщина откликнулась на сообщение о дополнительном заработке на криптовалюте. Она написала мошенникам и перевела на указанные ими реквизиты 150 тысяч рублей и лишилась их, после чего обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по ч. 2 ст. 159 УК РФ), при расследовании которого установили владельцев счетов, на которые горожанка переводила деньги.
— На личном приеме в прокуратуре Железнодорожного района жительнице оказали помощь в составлении искового заявления и сборе документов для возвращения денежных средств, похищенных у нее мошенниками. Суд требования горожанки удовлетворил, ей возвращено более 90 тысяч рублей. Для принудительного исполнения решения суда в остальной части исполнительный лист направлен в отдел судебных приставов по месту жительства «дроппера», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее прокуратура помогла пенсионеру из Комсомольска вернуть от дроппера почти полмиллиона рублей.