Хабаровчанке вернули деньги, украденные мошенниками с «криптобиржи»

В декабре прошлого года женщина откликнулась на сообщение о дополнительном заработке на криптовалюте. Она написала мошенникам и перевела на указанные ими реквизиты 150 тысяч рублей и лишилась их, после чего обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по ч. 2 ст. 159 УК РФ), при расследовании которого установили владельцев счетов, на которые горожанка переводила деньги.