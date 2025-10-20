Fox News: Дональд Трамп покинул Флориду при повышенных мерах безопасности

Президент США Дональд Трамп в воскресенье совершил перелёт из Палм-Бича (штат Флорида) в Нью-Йорк под усиленными мерами безопасности. Поводом послужило обнаружение возле аэропорта охотничьей вышки, с которой было видно территорию приземления его самолёта Air Force One. Об этом сообщила телекомпания Fox News.
По данным источника, из соображений безопасности глава Белого дома поднялся на борт через малый трап и, в отличие от обычной практики, не общался с журналистами на взлётной полосе.
Ранее Секретная служба США выявила неподалёку от аэропорта построенную, вероятно, несколько месяцев назад охотничью позицию, с которой можно было наблюдать приземление Air Force One. ФБР проводит расследование инцидента, однако детали о возможных подозреваемых пока отсутствуют.