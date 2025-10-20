Fox News: Дональд Трамп покинул Флориду при повышенных мерах безопасности

Президент США Дональд Трамп в воскресенье совершил перелёт из Палм-Бича (штат Флорида) в Нью-Йорк под усиленными мерами безопасности. Поводом послужило обнаружение возле аэропорта охотничьей вышки, с которой было видно территорию приземления его самолёта Air Force One. Об этом сообщила телекомпания Fox News.