Походную икону ОМОН Росгвардии освятили в Хабаровске

ИА AmurMedia, 20 октября. Сотрудники ОМОН «Тигр» (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю приняли участие в молебне и освящении походной иконы отряда, которое состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
Икона с образом Иисуса Христа была создана и передана сотрудникам ОМОНа в 2000 году их товарищами и коллегами из линейного отдела внутренних дел аэропорта Хабаровска. Причиной создания иконы стали трагические события, произошедшие в городе Аргун Чеченской Республики, где при отражении атаки боевиков на железнодорожную станцию погибли сотрудники хабаровского ОМОНа, включая Героев России Николая Виноградова, Виталия Бугаева и Владимира Тамгина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам командира отряда, полковника полиции Павла Г., икона всегда сопровождала их в служебных командировках на Северный Кавказ, однако затем, после окончания командировок и ряда переездов, она считалась пропавшей. Недавно, во время косметического ремонта помещений, молодые сотрудники случайно обнаружили святыню среди запыленных вещей. Было решено освятить икону и передать бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
В присутствии сотрудников ОМОН «Тигр» и прихожан икону освятил иерей Евгений Зябликов. «Сегодня на ваших плечах лежит нелегкое бремя православного воина — служить Родине, защищать родную землю и свой народ! Во все времена русские воины находились под защитой святых, которые помогали им завоевывать победы и, благодаря милости Божьей, давали им возможность возвращаться домой живыми, на радость близким», — сказал он, обращаясь к росгвардейцам.
После обряда освящения икона будет направлена в район проведения спецоперации, чтобы бойцы Росгвардии смогли укрепить свою веру и духовную силу перед выполнением своих служебно-боевых задач.