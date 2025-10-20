Походную икону ОМОН Росгвардии освятили в Хабаровске

Икона с образом Иисуса Христа была создана и передана сотрудникам ОМОНа в 2000 году их товарищами и коллегами из линейного отдела внутренних дел аэропорта Хабаровска. Причиной создания иконы стали трагические события, произошедшие в городе Аргун Чеченской Республики, где при отражении атаки боевиков на железнодорожную станцию погибли сотрудники хабаровского ОМОНа, включая Героев России Николая Виноградова, Виталия Бугаева и Владимира Тамгина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.