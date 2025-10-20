Нет номера — нет свободы: блокировать колёса «безымянных» авто начнут во Владивостоке

Выявление нарушения. Оператор платных парковок — АО «Цифровое Приморье» — фиксирует автомобили без номеров, делает фото и направляет заявку в Управление дорог администрации Владивостока. Блокировка. На место выезжает уполномоченный специалист городской администрации, который составляет акт осмотра и устанавливает блокиратор на колесо. На лобовое стекло автомобиля помещается информационное уведомление. Снятие блокиратора. Владелец автомобиля, обнаружив устройство, связывается с Единой диспетчерской службой Владивостока. Информация передаётся в Управление дорог, после чего на место прибывает сотрудник администрации, оформляет протокол об административном нарушении и снимает блокиратор.