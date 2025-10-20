Нет номера — нет свободы: блокировать колёса «безымянных» авто начнут во Владивостоке

PrimaMedia, 20 октября. В ближайшее время во Владивостоке начнёт действовать новая процедура блокировки транспортных средств, припаркованных с нарушениями. Основной акцент будет сделан на машины, оставленные на платных парковках без государственных регистрационных знаков. Такие меры уже успешно применяются в других российских городах, сообщили в пресс-службе «Цифрового Приморья».
«Специалисты провели тесты систем блокировки колес транспортных средств, нарушающих правила муниципальных парковок. В процессе проверки на улично-дорожной сети Владивостока устройства показали свою эффективность на колесных дисках различных диаметров», — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения в краевой закон об административных правонарушениях ранее были приняты Законодательным собранием Приморского края. Сейчас на финальной стадии находится согласование проекта постановления администрации Владивостока «Об утверждении Порядка изъятия транспортных средств и организации деятельности должностных лиц администрации при изъятии вещей и документов по делам об административных правонарушениях».
Кроме того, утверждён предварительный алгоритм действий:
Выявление нарушения. Оператор платных парковок — АО «Цифровое Приморье» — фиксирует автомобили без номеров, делает фото и направляет заявку в Управление дорог администрации Владивостока. Блокировка. На место выезжает уполномоченный специалист городской администрации, который составляет акт осмотра и устанавливает блокиратор на колесо. На лобовое стекло автомобиля помещается информационное уведомление. Снятие блокиратора. Владелец автомобиля, обнаружив устройство, связывается с Единой диспетчерской службой Владивостока. Информация передаётся в Управление дорог, после чего на место прибывает сотрудник администрации, оформляет протокол об административном нарушении и снимает блокиратор.
Окончательный порядок действий будет закреплён после официального утверждения постановления.