При атаке дрона ВСУ на село в Белгородском районе погибли два человека

Два человека погибли в селе Ясные Зори Белгородского района при атаке украинского дрона, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что речь идёт о мужчине и женщине, которые скончались на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования их родным и близким.
Также пострадал ещё один мужчина. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшего направили на операцию.
Напомним, вечером 19 октября украинский дрон нанёс удар по многоквартирному дому в Белгороде. При этом получила повреждения кровля здания. ВСУ также атаковали трактор в поле у села Казинка Валуйского района. В результате нападения пострадал механизатор.