При атаке дрона ВСУ на село в Белгородском районе погибли два человека

Украинский БПЛА сбросил взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия в селе Ясные Зори.

Источник: АиФ

Два человека погибли в селе Ясные Зори Белгородского района при атаке украинского дрона, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что речь идёт о мужчине и женщине, которые скончались на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования их родным и близким.

Также пострадал ещё один мужчина. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшего направили на операцию.

Напомним, вечером 19 октября украинский дрон нанёс удар по многоквартирному дому в Белгороде. При этом получила повреждения кровля здания. ВСУ также атаковали трактор в поле у села Казинка Валуйского района. В результате нападения пострадал механизатор.

