Семилетние дети гуляли по замерзшему озеру в Новосибирске

Экипаж выехал на место после получения тревожного сообщения. Старшая группа подростков скрылась с места, а вот семерых младших школьников в возрасте от 7 до 10 лет удалось задержать. После беседы со спасателями школьники были переданы полиции для дальнейших разбирательств и передачи детей родителям.