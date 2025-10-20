Ричмонд
Семилетние дети гуляли по замерзшему озеру в Новосибирске

19 октября на тонкий лёд озера на улице Петухова в Новосибирске вышли дети. Об этом сообщили спасатели МАСС в своём Telegram-канале.

Источник: Соцсети

Экипаж выехал на место после получения тревожного сообщения. Старшая группа подростков скрылась с места, а вот семерых младших школьников в возрасте от 7 до 10 лет удалось задержать. После беседы со спасателями школьники были переданы полиции для дальнейших разбирательств и передачи детей родителям.

Как выяснилось, дети гуляли по льду, толщина которого в этом месте не превышала трёх сантиметров. При этом подход к воде был ограждён сигнальной лентой.

Родителей призывают родителей усилить контроль за детьми и объяснить им смертельную опасность выхода на непрочный лед.

Спасатели МАСС также выразили благодарность бдительному заявителю, чьё своевременное обращение помогло избежать беды.

Напомним, что совсем недавно в водоёме у Дома культуры В. П. Чкалова в Дзержинском районе утонули два 11-летних мальчика.