В Узбекистане стартовал выпуск обновленного Chevrolet Cobalt

В Узбекистане на мощностях UzAuto Motors началось производство обновленного седана Chevrolet Cobalt, пишет интернет-портал El.kz.
Машину предложили в двух комплектациях — Cobalt Style MCM и Cobalt Midnight MCM.
В конструкции автомобиля внесли более 50 изменений: обновлены блоки управления двигателем, система газораспределения, ABS, подушки безопасности и охранные функции, а также диагностический модуль.
Кроме того, модель получила новую медиасистему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, многофункциональное рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем, обновленную панель приборов и блок управления светом.
Производство обновленного Cobalt стало частью программы по модернизации и расширению модельного ряда на предприятии UzAuto Motors.