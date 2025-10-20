Эксперт рассказала, чем опасны жевательные мармеладки

Жевательный мармелад имеет высокий уровень сахара и искусственных добавок. Поэтому он представляет угрозу для зубной эмали и может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru.
— Также мармеладки способствуют возникновению кариеса. Некоторые марки используют некачественные ингредиенты, которые могут негативно влиять на здоровье ребенка, — подчеркнула эксперт.
В качестве более здоровой альтернативы врач рекомендует выбрать домашний мармелад. Его легко приготовить своими руками.
