Эксперт рассказала, чем опасны жевательные мармеладки

Врач Попова: жевательный мармелад разрушает зубы и провоцирует ожирение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жевательный мармелад имеет высокий уровень сахара и искусственных добавок. Поэтому он представляет угрозу для зубной эмали и может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru.

— Также мармеладки способствуют возникновению кариеса. Некоторые марки используют некачественные ингредиенты, которые могут негативно влиять на здоровье ребенка, — подчеркнула эксперт.

В качестве более здоровой альтернативы врач рекомендует выбрать домашний мармелад. Его легко приготовить своими руками.

