В Хабаровске начали сносить здание музыкального театра

В Хабаровске начался снос здания музыкального театра, пострадавшего в пожаре год назад. Работы ведутся без перерыва на выходные.

Источник: Российская газета

Снести поврежденное огнем здание планируют до конца года. Как сообщили в краевом правительстве, на аукцион вышли десять участников. Контракт достался подрядчику, готовому взяться за работу за 55,2 миллиона рублей.

В процессе задействована тяжелая техника и экскаватор с 32-метровой стрелой и гидроножницами. Ножницами он отрезает части стены, обрушая кирпичи сверху вниз. Зрелище настолько захватывающее, что возле театра в выходной день собрались зрители.

— Мы с детьми пришли посмотреть на то, как разбирают наш любимый театр. Прощаемся с ним, как с дорогим человеком, ведь в музыкальном действительно было душа, — поделилась хабаровчанка Мария.

После окончательного разбора здания на месте музкомедии начнут строить новый театр — этот вопрос находится на особом контроле губернатора края Дмитрия Демешина.