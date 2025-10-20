В Хабаровске начали сносить здание музыкального театра

Снести поврежденное огнем здание планируют до конца года. Как сообщили в краевом правительстве, на аукцион вышли десять участников. Контракт достался подрядчику, готовому взяться за работу за 55,2 миллиона рублей.
В процессе задействована тяжелая техника и экскаватор с 32-метровой стрелой и гидроножницами. Ножницами он отрезает части стены, обрушая кирпичи сверху вниз. Зрелище настолько захватывающее, что возле театра в выходной день собрались зрители.
— Мы с детьми пришли посмотреть на то, как разбирают наш любимый театр. Прощаемся с ним, как с дорогим человеком, ведь в музыкальном действительно было душа, — поделилась хабаровчанка Мария.
После окончательного разбора здания на месте музкомедии начнут строить новый театр — этот вопрос находится на особом контроле губернатора края Дмитрия Демешина.