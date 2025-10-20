Ричмонд
Акции в поддержку участников СВО пройдут в Хабаровском крае

Волонтёры приглашают присоединиться к сбору необходимых военнослужащим вещей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске и Ванино пройдут акции по сбору вещей для участников специальной военной операции. К участию приглашают всех неравнодушных жителей края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подарить защитникам тепло сердец приглашает центр «ДаДобро» Амурского района. Волонтеры приглашают неравнодушных людей 23 октября с 13:00 до 17:00 принести теплые носки, термобелье, кофе, чай и сладости в центр «ДаДобро» по адресу пр. Мира, 40. На следующий день, 24 октября собранные вещи и продукцию передадут в районный штаб организации #МЫВМЕСТЕ для отправки бойцам в зону СВО.

В Ванино 22 октября пройдет традиционная акция «Добрая среда». С 16:00 всех ждут в районном Молодёжном центре. В программе встречи сбор медикаментов и гуманитарной помощи для участников СВО; плетение маскировочных сетей; мастер-класс «Письмо солдату».