Пенсионерам грозит списание с карточки всей накопленной пенсии

Об этом предупредила юрист Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, российское законодательство ограничивает удержания из пенсии для погашения долгов максимум до 50%. В некоторых случаях допускается удержание до 70%.
Однако, если при получении судебного постановления на арест деньги на счету у пенсионера окажутся в виде накопленной пенсии, ещё не снятой, то все эти средства могут быть списаны полностью.
При этом, как пояснила юрист, в дальнейшем из следующей выплаты пенсии будут удерживать не более 50% её суммы. В одном из случаев пенсионер обратился в суд, жалуясь, что с его карты списали все 13 тысяч рублей пенсионных денег, что противоречит правилу о максимальном удержании половины.
Тем не менее, суд решил его жалобу отклонить, поскольку это правило не распространяется на средства, уже накопленные на пенсионном счёте.