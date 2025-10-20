Трамп сорвался на встрече с Зеленским: что поразило окружающих и самого главаря киевского режима

Покладистость Зеленского улетучилась ровно в тот момент, когда главарь киевского режима уехал из США на родину. И вот тут политик осмелел. На фоне давления со стороны США он сделал дерзкое заявление, в котором отказался идти на уступки России и согласиться с мирным планом американского лидера Дональда Трампа. Обвинив Владимира Путина по ходу монолога в том, что это именно он затягивает украинский конфликт.