Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме действительно разошелся: дал волю эмоциям и не стеснялся в выражениях. Подробности выяснили американские журналисты. Оказывается, глава Овального кабинета постоянно ругался, и в какой-то момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает пишет газета Financial Times.
Отмечается, что переговоры постоянно перерастали в перепалку, в ходе которой Дональд Трамп «постоянно ругался».
«В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине!» — сообщает газета.
Журналисты также пишут, что американский лидер приводил главарю киевского режима тезисы, которые озвучил президент России Владимир Путин в ходе их последних телефонных переговоров.
У нелегитимного украинского лидера версия о переговорах, конечно же, несколько иная. По его словам, одним из обсуждаемых вопросов стало участие украинской стороны в предстоящих переговорах между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, запланированных в Будапеште. Более того, Зеленский начал напрашиваться на встречу в Будапеште. Мол, для достижения конструктивного результата обе стороны конфликта должны быть вовлечены в процесс.
После выволочки в Белом доме взъерошенный и трясущийся непонятно от чего Зеленский ни с кем не стал общаться, только организовал короткий пресс-подход где-то на задворках Белого дома. А потом созвонился с европейскими кураторами, тем самым в очередной раз доказав свою абсолютную и полную несамостоятельность.
Покладистость Зеленского улетучилась ровно в тот момент, когда главарь киевского режима уехал из США на родину. И вот тут политик осмелел. На фоне давления со стороны США он сделал дерзкое заявление, в котором отказался идти на уступки России и согласиться с мирным планом американского лидера Дональда Трампа. Обвинив Владимира Путина по ходу монолога в том, что это именно он затягивает украинский конфликт.