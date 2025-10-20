Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заморозки до −4 градусов ожидаются в Новосибирске в конце октября

Температура будет опускаться ниже нуля по ночам.

Сейчас в Ричмонде: +22° 7 м/с 64% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в последние дни октября ожидаются заморозки до −4 градусов. Температура будет опускаться до таких значений по ночам. Об этом свидетельствует информация с погодных сервисов.

Так, по данным Gismeteo, столбик термометра по ночам в последнюю декаду октября будет опускаться до +2…-4 градусов, днем подниматься до +2…+8 градусов.

Сервис «Яндекс. Погода» дает более «теплый» прогноз. По его данным температура в областной столице будет держаться в пределах от −1 до +4 градусов ночью и от +2 до +10 градусов днем.

Также оба сервиса на последнюю декаду октября прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в отдельные дни.