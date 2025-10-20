Родриго Пас победил на выборах президента Боливии во втором туре

Родриго Пас, сын бывшего президента Боливии Хайме Паса Саморы, планирует провести децентрализацию экономики, перераспределив налоговые поступления в пользу регионов и муниципалитетов. Его программа также предусматривает внедрение доступных кредитов и налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. При этом политик выступает против привлечения внешних кредитов от международных финансовых организаций. Пас также намерен активизировать международные контакты Боливии, в первую очередь восстановив отношения с США и развивая региональное сотрудничество, в том числе в рамках Mercosur.