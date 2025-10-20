Родриго Пас победил на выборах президента Боливии во втором туре

По итогам второго тура президентских выборов в Боливии побеждает сенатор Родриго Пас. Согласно предварительным данным Верховного избирательного суда страны, которые охватывают 97,53 процента обработанных бюллетеней, за кандидата от центристской Христианско-демократической партии проголосовали 54,54 процента избирателей.
Его соперник, бывший президент Хорхе Кирога из правого альянса «Свобода и демократия», набрал 45,46 процента.
Председатель Верховного избирательного суда Оскар Ассентеуфель заявил, что, несмотря на предварительный характер данных, «тенденция необратима».
Родриго Пас, сын бывшего президента Боливии Хайме Паса Саморы, планирует провести децентрализацию экономики, перераспределив налоговые поступления в пользу регионов и муниципалитетов. Его программа также предусматривает внедрение доступных кредитов и налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. При этом политик выступает против привлечения внешних кредитов от международных финансовых организаций. Пас также намерен активизировать международные контакты Боливии, в первую очередь восстановив отношения с США и развивая региональное сотрудничество, в том числе в рамках Mercosur.
Вступить в должность новый президент должен 8 ноября, передает ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил, что в случае победы на выборах намерен аннулировать соглашение о добыче лития, заключенное с Россией и Китаем.