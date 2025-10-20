В Омске умерла президент Финской Сибирской ассоциации

Наталья Назарова помимо активного участия в общественной жизни, была известным в Омске терапевтом с 45-летним стажем. Местом ее постоянной работы была городская поликлиника № 9 на улице Кучерявенко. В интернете пациенты писали хорошие отзывы о профессиональных качествах Натальи Павловны, отмечая, что она была очень внимательным врачом и с любовью относилась к своей работе и к пациентам.