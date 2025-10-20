В Омске умерла президент Финской Сибирской ассоциации

Печальной новостью поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте» Омский Дом Дружбы. На 71 году ушла из жизни президент Омской региональной общественной организации «Финская Сибирская ассоциация» Наталья Назарова. Женщина была в Омске известным врачом.
«С глубокой скорбью сообщаем, что 16 октября на 71 году ушла из жизни Назарова Наталья Павловна — президент Омской региональной общественной организации “Финская Сибирская ассоциация”. Более 15 лет под руководством Натальи Павловны организация принимала активное участие в межнациональных мероприятиях Омского Дома Дружбы. Она была искренним патриотом России, замечательным популяризатором финской культуры, чутким, добрым и отзывчивым человеком», — говорится в некрологе общественной организации.
Наталья Назарова помимо активного участия в общественной жизни, была известным в Омске терапевтом с 45-летним стажем. Местом ее постоянной работы была городская поликлиника № 9 на улице Кучерявенко. В интернете пациенты писали хорошие отзывы о профессиональных качествах Натальи Павловны, отмечая, что она была очень внимательным врачом и с любовью относилась к своей работе и к пациентам.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Назаровой.