Часть образовательных учреждений Владивостока не получила отопления с первыми заморозками

Отопительный сезон во Владивостоке стартовал 17 октября. Как уточняют в городской администрации, на заполнение систем теплоносителем может потребоваться до пяти дней. Однако отопление задерживается не только в многоквартирных домах, но и в социальных учреждениях, для которых подача коммунального ресурса должна быть организована в первую очередь, для медицинских и образовательных организаций есть санитарные нормы, определяющие и допустимую температуру воздуха в помещениях, сообщает ИА DEITA.RU.