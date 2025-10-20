Часть образовательных учреждений Владивостока не получила отопления с первыми заморозками

К утру 20 октября в социальных сетях и СМИ есть сигналы об отсутствии отопления в образовательных организациях на Второй речке: в Приморском краевом колледже искусств, детской школе искусств № 7, общеобразовательных школах № 7 и № 48. Температура +10 градусов зафиксирована в зале ПККИ, где проходят занятия хореографией, а на этих занятиях у студентов, очевидно, нет возможности заниматься в верхней одежде.
В школе № 48 из-за неблагоприятных температурных условий в кабинетах, по словам родителей учеников, сегодня пришлось сократить учебный день до трёх уроков у каждой смены. Однако в жилых домах рядом со школой отопление есть (хоть и не во всех).
Также по городу нет отопления в школах №№ 38, 46 (уточняется, что кабинеты охладились до +8 градусов), 66, 67, 81; в детских садах №№ 37, 44, 151, 152, 155, 158, 160 (+10 градусов в группах), 165, 172, в дошкольном отделении центра образования «Вектор».
17 октября замглавы администрации Владивостока Романа Чернявского докладывал, что в учреждениях образования, культуры и спорта назначены ответственные лица, задача которых — на выходных проконтролировать подачу тепла на внутренние коммуникации. Выходные прошли, прошёл первый снежок во Владивостоке, ударили по городу первые ночные заморозки — но часть города остаётся с холодными или еле-еле тёплыми батареями.