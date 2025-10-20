В аэропорту Иркутска задерживается прибытие трёх рейсов 20 октября

Ранее агентство сообщало, что авиакомпания S7 привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно) за овербукинг. Пассажирке отказали в регистрации на рейс из Иркутска в Красноярск в июне текущего года.