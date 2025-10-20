Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Иркутска задерживается прибытие трёх рейсов 20 октября

Два перелёта были отменены.

Источник: Аргументы и факты

IrkutskMedia, 20 октября. Сегодня в аэропорт Иркутска прибудут с опозданием три рейса. Согласно информации с официального сайта воздушной гавани, сегодня задерживаются борта из Читы, Улан-Удэ и Братска.

Два рейса из Бодайбо отменены.

Ранее агентство сообщало, что авиакомпания S7 привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно) за овербукинг. Пассажирке отказали в регистрации на рейс из Иркутска в Красноярск в июне текущего года.