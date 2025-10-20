Ярчайшую комету 2025 года смогут увидеть жители Иркутской области

Как сообщает ТАСС, комету будет заметна на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур. Именно 21 октября небесное тело максимально сблизится с Землей, на расстояние около 90 млн км.