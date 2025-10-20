Ярчайшую комету 2025 года смогут увидеть жители Иркутской области

20 октября, IrkutskMedia. 21 октября на жители Иркутской области смогут увидеть самую яркую комету этого года — C/2025 A6 (Lemmon). Наиболее выгодные условия для наблюдения — у жителей регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты.
Как сообщает ТАСС, комету будет заметна на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур. Именно 21 октября небесное тело максимально сблизится с Землей, на расстояние около 90 млн км.
Напомним, комету C/2025 A6 (Lemmon) учёные впервые обнаружили в январе 2025 года. Астрономическое тело, по прогнозам специалистов уже в начале октября достигло пятой звёздной величины.