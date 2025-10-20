Телевидение и радио временно отключат в Новосибирской области 20 октября

Отключение продлится с 02:00 до 11:00 по местному времени и затронет Новосибирск, Куйбышев и прилегающие территории. В Новосибирске приостановят трансляцию федеральных мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также каналов «Солнце», «Ю-ТВ», «Суббота» и более 20 радиостанций, включая «Радио России», «Маяк», «Европа Плюс» и «Дорожное радио».