Каждый второй турист из России едет в Китай без визы: какие направления привлекают больше всего

«Введение безвизового режима для граждан России открывает новую страницу в истории туризма между двумя странами. Решение, направленное на упрощение путешествий, уже демонстрирует свою эффективность, стимулируя рост туристического потока и создавая новые возможности как для отдыхающих, так и для бизнес-путешественников», — отметили эксперты в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток».
Статистика подтверждает позитивную динамику: с середины сентября по начало октября китайский приграничный Суйфэньхэ принял 7,2 тысячи россиян, причем более половины из них въехали по безвизу. Общий рост турпотока оценивается в 20%. Вместе с упрощением Китай усилил пограничный контроль и ввел новые правила. Теперь все въезжающие обязаны указывать адрес проживания в миграционных картах. Новоиспеченным путешественникам рекомендуют пользоваться услугами организованных тургрупп, что особенно популярно среди жителей Хабаровска, где 90% туристов предпочитают именно такой формат.
Для дальневосточников ключевыми направлениями стали Хуньчунь и Яньцзи. Добраться до соседних провинций можно на пароме по Амуру или автобусе, причем групповые поездки оказываются выгоднее. Так, полный турпакет из Хабаровска обходится примерно в 16 тысяч рублей. Для жителей Приморья трехдневный тур в Хуньчунь из Владивостока сейчас стоит около 9,5 тысяч рублей. Самостоятельным туристам следует заранее оформить медицинскую страховку. Известно, что российская соцсеть MAX в Китае функционирует, а для оплаты подойдут карты российских банков, поддерживающие систему UnionPay.
