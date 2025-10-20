Каждый второй турист из России едет в Китай без визы: какие направления привлекают больше всего

Для дальневосточников ключевыми направлениями стали Хуньчунь и Яньцзи. Добраться до соседних провинций можно на пароме по Амуру или автобусе, причем групповые поездки оказываются выгоднее. Так, полный турпакет из Хабаровска обходится примерно в 16 тысяч рублей. Для жителей Приморья трехдневный тур в Хуньчунь из Владивостока сейчас стоит около 9,5 тысяч рублей. Самостоятельным туристам следует заранее оформить медицинскую страховку. Известно, что российская соцсеть MAX в Китае функционирует, а для оплаты подойдут карты российских банков, поддерживающие систему UnionPay.