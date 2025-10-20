Как избежать передозировки: фармаколог рассказала о рисках самолечения

С увеличением числа лекарств в домашней аптечке растет и риск передозировки. Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова предупредила, что это становится серьезной проблемой, особенно при самолечении и его сочетании с лечением, назначенным врачом. Об этом эксперт рассказала в беседе с KP.RU.