Как избежать передозировки: фармаколог рассказала о рисках самолечения

С увеличением числа лекарств в домашней аптечке растет и риск передозировки. Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова предупредила, что это становится серьезной проблемой, особенно при самолечении и его сочетании с лечением, назначенным врачом. Об этом эксперт рассказала в беседе с KP.RU.
— Риск передозировки препаратов действительно очень актуален сегодня. Число лекарств в домашней аптечке за последние годы увеличилось. И пропорционально растет количество лекарственных отравлений. Особенно — в результате самолечения, — отметила специалист.
Наибольшую опасность представляют снотворные, седативные, антидепрессанты, некоторые обезболивающие и жаропонижающие средства. Также высок риск при применении препаратов для лечения сердечных заболеваний. Важно не заниматься самолечением.
— Лекарственное отравление очень серьезное и опасное состояние. Поэтому при малейших подозрениях на отравление в результате передозировки препарата нужно немедленно обратиться к врачу, вызвать Скорую помощь! — подчеркнула эксперт.
В некоторых случаях требуется госпитализация. До приезда медиков важно следить, чтобы пострадавший не подавился рвотой. Для этого его кладут на живот с головой, свисающей с кровати, и поддерживают ее.