Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Шойгу назвал реальным совместное с американцами изучение Аляски

Перспектива совместных исследований Аляски с американскими специалистами представляется вполне осуществимой. Об этом сообщил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Перспектива совместных исследований Аляски с американскими специалистами представляется вполне осуществимой. Об этом сообщил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше