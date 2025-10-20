Ученые разработали лекарство от стресса — Новосибирск следит за открытием

Учёные разработали инновационный препарат против тревожности и стресса — PA-915. По словам специалистов, одной дозы достаточно, чтобы поддерживать чувство спокойствия на протяжении двух месяцев. Сейчас средство проходит испытания в виде капель и инъекций. Оно не вызывает зависимости и не имеет побочных эффектов. Об этом пишет Горсайт.
Исследование проведено группой японских ученых из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы. Их результаты опубликованы 4 сентября в журнале Molecular Psychiatry.
В ходе экспериментов было установлено, что однократное введение PA-915 улучшает поведение и когнитивные функции у лабораторных мышей, подвергшихся хроническому стрессу. Препарат проявил стойкий антидепрессивный эффект, сохранявшийся на протяжении восьми недель.
Кроме того, у животных, не испытывавших стресс, препарат не вызвал изменений в поведении, что говорит о его безопасности. Ученые отмечают, что это открытие может стать серьезным шагом к созданию новых, более быстрых и эффективных средств для лечения депрессии и тревожных расстройств.