Бросившего в сугроб младенца блогера Сергея Косенко объявили в розыск повторно

О заочном аресте Косенко и его международном розыске стало известно в середине января текущего года. Басманный суд Москвы постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Это решение впоследствии было подтверждено Мосгорсудом.