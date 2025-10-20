Ричмонд
Бросившего в сугроб младенца блогера Сергея Косенко объявили в розыск повторно

О заочном аресте и международном розыске Косенко стало известно в январе.

Источник: Комсомольская правда

Видеоблогер Сергей Косенко, ставший известным после скандального видео, где он бросает своего грудного ребёнка в сугроб, вновь объявлен в розыск. Это следует из данных базы МВД РФ.

В сообщении отмечается: «Косенко Сергей Сергеевич разыскивается по статье УК. Место рождения: Венгрия, г. Кечкемет. Дата рождения: 23.08.1987 г. Национальность: русский». В графе о специальных приметах указано, что блогер объявлен в розыск «без меры пресечения».

О заочном аресте Косенко и его международном розыске стало известно в середине января текущего года. Басманный суд Москвы постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Это решение впоследствии было подтверждено Мосгорсудом.

Напомним, что в январе 2024 года Сергей опубликовал в соцсетях «развлекательный ролик», в котором он бросил своего новорождённого сына в сугроб.