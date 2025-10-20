Ричмонд
Белоусов лично обратился к связистам в честь особого дня

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих войск связи с их профессиональным праздником. В ходе речи он особо подчеркнул их значительный вклад в обеспечение стабильной связи как на передовой, так и в командных пунктах.

