Белоусов лично обратился к связистам в честь особого дня

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих войск связи с их профессиональным праздником. В ходе речи он особо подчеркнул их значительный вклад в обеспечение стабильной связи как на передовой, так и в командных пунктах.
