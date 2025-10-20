Красноярцев приглашают отметить День бабушек и дедушек

В течение недели пожилых горожан ждут творческие мастер-классы, экскурсии, занятия по здоровому образу жизни и праздничный концерт, приуроченный ко Дню бабушек и дедушек.
Программа стартует 20 октября. В этот день в семейном центре «Продвижение» (ул. Курчатова, 7а) пройдет занятие «Активное долголетие», направленное на укрепление мышц спины и позвоночника. Также в центре соцобслуживания Ленинского района состоится мастер-класс по профилактике когнитивных изменений «Нейроздоровье».
21 октября участников приглашают на экскурсию, посвященную истории Енисейского флота, а также на встречу с психологом в библиотеке имени Р. Солнцева. Специалист расскажет, как мечты и цели помогают сохранять жизненную энергию, сообщает мэрия.
22 октября горожане смогут посетить музей геологии Центральной Сибири и попробовать себя в изобразительном искусстве — на мастер-классе предложат написать картины «Ночное озеро» и «Рассвет».
Фестиваль продолжится 23 и 24 октября — в эти дни пройдут фитнес-занятия «Серебряный возраст», творческие встречи и мастер-классы по изготовлению сувениров из фетра, кофейной живописи и керамике.
Завершится программа 28 октября праздничным концертом «День бабушек и дедушек» во Дворце труда и согласия имени А. Н. Кузнецова (пр. Металлургов, 22). Гостей ждут фотозоны, творческие номера и мастер-классы.
Билеты на концерт можно забронировать по телефону 226−15−25 или по адресу: пр. Мира, 63а, каб. 1.
Добавим, что участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное, но требуется предварительная запись по телефону
