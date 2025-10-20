Красноярцев приглашают отметить День бабушек и дедушек

Программа стартует 20 октября. В этот день в семейном центре «Продвижение» (ул. Курчатова, 7а) пройдет занятие «Активное долголетие», направленное на укрепление мышц спины и позвоночника. Также в центре соцобслуживания Ленинского района состоится мастер-класс по профилактике когнитивных изменений «Нейроздоровье».