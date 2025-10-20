Ричмонд
«Новосибирский диктант» пройдет 2 ноября в краеведческом музее

В Новосибирске 2 ноября состоится просветительская акция «Новосибирский диктант», направленная на популяризацию истории и культурного наследия города.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Мероприятие организуют Новосибирский краеведческий музей и Дом Учителя. Участники смогут проверить свои знания о родном городе и поработать с оригинальными текстами, подготовленными известными новосибирскими писателями и авторами.

«Новосибирский диктант» пройдет в два этапа. Первый — с 14:00 до 15:30, второй — с 16:00 до 17:30. В обоих этапах предусмотрена лекция краеведа Константина Голодяева.

Организаторы отмечают, что акция призвана не только проверить эрудицию, но и пробудить интерес к истории Новосибирска и его культурным традициям.