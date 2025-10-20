«Новосибирский диктант» пройдет 2 ноября в краеведческом музее

Мероприятие организуют Новосибирский краеведческий музей и Дом Учителя. Участники смогут проверить свои знания о родном городе и поработать с оригинальными текстами, подготовленными известными новосибирскими писателями и авторами.
«Новосибирский диктант» пройдет в два этапа. Первый — с 14:00 до 15:30, второй — с 16:00 до 17:30. В обоих этапах предусмотрена лекция краеведа Константина Голодяева.
Организаторы отмечают, что акция призвана не только проверить эрудицию, но и пробудить интерес к истории Новосибирска и его культурным традициям.