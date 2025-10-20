Проект мэрии Хабаровска признан лучшим в конкурсе «Здоровые города России»

Проект признан лучшим за организацию деятельности Центров работы с населением. В Хабаровске открыто шесть таких Центров. Здесь люди получают бесплатные консультации юриста и психолога, посещают лекции, творческие кружки и культурные мероприятия. Сейчас в Центрах действует около 250 объединений, которые посещают больше четырех тысяч человек.