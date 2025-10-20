Проект мэрии Хабаровска признан лучшим в конкурсе «Здоровые города России»

Проект администрации Хабаровска занял первое место во Всероссийском конкурсе «Здоровые города России — 2025». Награду присудили за развитие Центров работы с населением, которые помогают укреплять семейные ценности и общественное здоровье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На Петербургском международном форуме здоровья подвели итоги Всероссийского конкурса «Здоровые города России — 2025». В номинации «Сохранение семейных ценностей» первое место занял проект администрации города Хабаровска «Благополучие семей — наш главный ориентир!».
Проект признан лучшим за организацию деятельности Центров работы с населением. В Хабаровске открыто шесть таких Центров. Здесь люди получают бесплатные консультации юриста и психолога, посещают лекции, творческие кружки и культурные мероприятия. Сейчас в Центрах действует около 250 объединений, которые посещают больше четырех тысяч человек.
«Хабаровск взял на себя дополнительную нагрузку по организации общедоступных пространств, где все жители могут найти себе занятие по душе, получить нужную консультацию и просто с пользой провести время. Такого нет в других городах», — рассказал начальник управления социального развития администрации города Лела Круш.
По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, федеральное признание подтверждает эффективность городской социальной политики.
«Наш проект признан лучшим в России. Центры посещают все категории местных жителей — от школьников до ветеранов. Такое признание подтверждает правильность нашего подхода и показывает, что опыт Хабаровска может стать примером для других городов», — сказал мэр.