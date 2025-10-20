Аэропорт Пулково полностью возобновил прием и отправку рейсов

В аэропорту Пулково полностью восстановлено обслуживание рейсов на взлет и посадку. Об этом сообщили в авиагавани. Работа аэропорта была приостановлена после информации о выкате самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.
