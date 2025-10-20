Экс-игрок «Авангарда» Ткачёв получил жёсткий выговор от тренера «Металлурга»

Экс-игрок «Авангарда», нападающий Владимир Ткачёв оформил первый гол за «Металлург» и отдал четыре результативные передачи в сверхрезультативной игре с «Нефтехимиком» (9:6). Однако главный тренер магнитогорцев Андрей Разин остался им недоволен.
Тренер раскритиковал команду за расслабленность в концовке. По его словам, команде была дана установка поберечь вратаря и дать ему «почувствовать игру». Однако его не послушались.
«Когда игра идёт, и ты можешь набрать восемь, десять очков — набирай. Но когда просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат… Да, пять очков… Ну, молодец Вова. Но три гола в большинстве мы сами привезли — это недопустимо. Он пять забил и два привёз — в плюсе», — высказался Разин.
Добавим, что на счету Ткачёва в «Металлурге» 20 (1+19) очков в 17 играх. Форвард перешёл в магнитогорскую команду в это межсезонье после того, как от него отказался тренер омского «Авангарда» Ги Буше.