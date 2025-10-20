Инновационные виды спорта будут развивать в Иркутской области

«Инновационные виды спорта уже не первый год приобретают популярность среди молодежи. Важно, что они в то же время развивают интерес к инженерным наукам и актуальным сейчас направлениям, например, управлению дронами. Правительство Иркутской области поддерживает инициативы, направленные на развитие высокотехнологичных и цифровых дисциплин, которые готовят специалистов будущего и укрепляют позиции региона как центра технологических компетенций и инновационного спорта», — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Марина Петрова.