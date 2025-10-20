Инновационные виды спорта будут развивать в Иркутской области

Продвигать новые виды спорта планируют с Федерацией спортивного программирования, Федерацией гонок дронов (беспилотных воздушных судов) и Федерацией фиджитал-спорта (функционально-цифрового спорта). Стороны уверены, что это будет способствовать популяризации инженерных профессий среди школьников и студентов.
«Инновационные виды спорта уже не первый год приобретают популярность среди молодежи. Важно, что они в то же время развивают интерес к инженерным наукам и актуальным сейчас направлениям, например, управлению дронами. Правительство Иркутской области поддерживает инициативы, направленные на развитие высокотехнологичных и цифровых дисциплин, которые готовят специалистов будущего и укрепляют позиции региона как центра технологических компетенций и инновационного спорта», — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Марина Петрова.
Также состоялась презентация инновационных видов спорта. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и обсуждения форматов взаимодействия представителей новых направлений спорта в регионе с органами власти и представителями сферы образования. В обсуждении приняли участие министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов, министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов, заместитель министра спорта Владимир Удовенко, а также представители ведущих вузов региона и образовательных организаций.
По информации пресс-службы облправительства, стороны договорились о совместной работе в области воспитания и дополнительного развития обучающихся образовательных организаций Российской Федерации. В рамках соглашения планируется организация и проведение совместных мероприятий, проектов и программ, обмен опытом и выработка эффективных механизмов реализации задач, проведение совместных информационных кампаний.
Документ направлен на развитие партнерских связей, создание новых возможностей для воспитания и образования подрастающего поколения.