Хабаровский край оказался наиболее технологичным регионом на Дальнем Востоке

В целом в первую пятерку рейтинга вошли Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области. Эти регионы обеспечивают свыше 37% общероссийского объема инновационной продукции, что подтверждает их ключевую роль в технологическом развитии страны. В конце рейтинга находятся регионы, в силу исторических и географических причин обладающие достаточно скромной научной базой, небольшими финансовыми ресурсами или характеризующиеся в большинстве своем неразвитыми высокотехнологическими и инновационными секторами экономики. Замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область.