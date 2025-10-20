Хабаровский край оказался наиболее технологичным регионом на Дальнем Востоке

20 октября, ИА AmurMedia. Хабаровский края занял 29-е место в рейтинге российских регионов по уровню научно-технологического развития за 2024 год, немного сдав свои позиции по сравнению с прошлым годом (28 место). Итоговый балл Хабаровского края составил 40,88, следует из исследования РИА Новости (18+).
«В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности», — говорится в исследовании.
В целом в первую пятерку рейтинга вошли Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области. Эти регионы обеспечивают свыше 37% общероссийского объема инновационной продукции, что подтверждает их ключевую роль в технологическом развитии страны. В конце рейтинга находятся регионы, в силу исторических и географических причин обладающие достаточно скромной научной базой, небольшими финансовыми ресурсами или характеризующиеся в большинстве своем неразвитыми высокотехнологическими и инновационными секторами экономики. Замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область.
Научные исследования, применение новых технологий, производство инновационных товаров в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте РФ, однако довольно неравномерно.
Хабаровский край в рейтинге оказался на 29-м месте. Остальные дальневосточные регионы субъекты оказались «в хвосте» общероссийского рейтинга. Приморье заняло 43-ю строчку. Затем идет Якутия (60 строчка), за ней Бурятия (63), Сахалин (64) и Камчатка (67). Далее следуют Приамурье (70), Колыма (71), Забайкалье (78), Чукотка (82) и ЕАО (84).
