Раньше срока получат пенсии и пособия за ноябрь жители Новосибирска

Жители Новосибирска смогут получить свои ноябрьские пенсии и пособия раньше обычного срока. В связи с празднованием Дня народного единства, выплаты будут произведены 1 ноября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По словам депутата, 2, 3 и 4 ноября объявлены нерабочими днями, что вынудило Социальный фонд России скорректировать график выплат. Это решение позволит пенсионерам и семьям с детьми получить свои деньги без задержек, как сообщает РИА Новости.
Перенос выплат обусловлен тем, что День народного единства является официальным праздником, когда многие учреждения, включая банки, не работают. Изменение графика выплат поможет избежать возможных проблем с перечислениями.