Раньше срока получат пенсии и пособия за ноябрь жители Новосибирска

По словам депутата, 2, 3 и 4 ноября объявлены нерабочими днями, что вынудило Социальный фонд России скорректировать график выплат. Это решение позволит пенсионерам и семьям с детьми получить свои деньги без задержек, как сообщает РИА Новости.